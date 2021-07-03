Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 37 üyesi etkisiz hale getirildi
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 37 üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 37 üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 37 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 37 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Bula bölgesinde Boko Haram'a karşı hava ve kara operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda 37 Boko Haram mensubunun öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını bildirdi.

Operasyonda teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini aktaran Gabkwet, teröristlere ait önemli mühimmatın ise ele geçirildiğini duyurdu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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