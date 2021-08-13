Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 27 üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 27 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 27 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda 27 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, birçoğunun da yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonda örgütün rehin aldığı 29 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaşan Onyeuko, 51 teröristin de yakalandığını ifade etti.

Onyeuko, örgütün sığınaklarının imha edildiğini ve örgüte ait iki silahlı aracın yanı sıra önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Borno eyaletinde son bir ayda açlık nedeniyle binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu