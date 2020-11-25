Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü

25.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:11
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 23 örgüt üyesi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 23 örgüt üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde teröristlere yönelik "Fireball" operasyonu düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda 23 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı halde kaçtığını aktardı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Operasyonda 5 askerin yaralandığını bildiren Benard Onyeuko, teröristlerin rehin aldığı çok sayıda çocuk ve kadının da kurtarıldığını söyledi.

Onyeuko, operasyonda teröristlerin sığınaklarının yok edildiği ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı
Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ  DHKP-C OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ  DHKP-C OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Alişan Berkun Oya Demet Akalın
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 23 üyesi öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 19:14:30. #1.14#
title