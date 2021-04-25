Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 21 üyesi öldürüldü
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 21 üyesi öldürüldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 21 üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 21 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 21 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, ordunun, Yobe eyaletine bağlı Geidam bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 21 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Yerima, çok sayıda teröristlerin yaralı kaçtığını ifade etti.

Yerima, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Öte yandan ulusal basındaki haberlere göre, Geidam Siyasi Yönetici Ali Kolo Kachalla, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerin Geidam bölgesinde düzenlediği saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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