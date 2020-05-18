Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 20 üyesi öldürüldü
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 20 üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 20 üyesi öldürüldü
18.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:44

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Baga bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 20 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü aktaran Eneche, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Eneche, operasyonda 9 askerin yaralandığını söyledi.

Ülkede son bir ayda Boko Haram'da yönelik yapılan operasyonlarda en az 350 terörist öldürülmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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