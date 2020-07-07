Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 2 eğitim kampı yok edildi
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 2 eğitim kampı yok edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen hava saldırısında, örgütün 2 eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist de öldürüldü.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 2 eğitim kampı yok edildi
07.07.2020 01:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:10

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen hava saldırısında, örgütün 2 eğitim kampı yok edildi, çok sayıda terörist de öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Boko Haram'ın Borno eyaletine bağlı Sambisa Ormanı'ndaki kamplarına hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Enenche, saldırıda örgütün 2 eğitim kampının yok edildiğini ve çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiren Boko Haram'ın, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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