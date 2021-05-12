Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 15 üyesi öldürüldü
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 15 üyesi öldürüldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 15 üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 15 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 15 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Borno Eyaleti Anti-Terörizm Ekibi Sözcüsü Muhammed İbrahim, ekibin, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 15 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydeden İbrahim, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını ifade etti.

Öte yandan, Kano eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 13 Boko Haram üyesi yakalandı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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