Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 10 üyesi öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 10 üyesi öldürüldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 10 üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Rann bölgesinde Boko Haram'ın saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Saldırının ardından Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 10 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Yerima çok sayıda teröristlerin yaralı kaçtığını söyledi.

Yerima teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Son dakika haberi... Erdoğan: 'Taksim Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını...
Son dakika haberi... Erdoğan: "Taksim Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 10 üyesi öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 02:10:47. #1.14#

title