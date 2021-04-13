Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 30 kişiyi kaçırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 30 kişiyi kaçırdı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 30 kişiyi kaçırdı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı saldırı düzenleyen terör örgütü Boko Haram'ın 30 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı saldırı düzenleyen terör örgütü Boko Haram'ın 30 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Adamawa eyaletine bağlı Kwapree bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 30 kişi kaçırılırken, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Boko Haram üyeleri, kaçırdığı kişileri serbest bırakma karşılığında 30 milyon Naira (640 bin TL) istedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Burak Deniz Merve Dizdar
Spor Arda Turan Mesut Özil Necip Uysal Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram 30 kişiyi kaçırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:40:52. #1.14#
title