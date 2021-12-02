Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 29'a çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 29'a çıktı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 29'a çıktı

Nijerya'nın Kano eyaletinde 30 Kasım'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Nijerya'nın Kano eyaletinde 30 Kasım'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Kano Eyalet Polis Sözcüsü Abdullahi Kiyawa, yaptığı açıklamada, eyaletin Bagwai bölgesindeki Bagwai Nehri'nde teknenin alabora olmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

Böylece kaza yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Şimdiye kadar 9 kişinin kurtarıldığını kaydeden Kiyawa, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kiyawa, teknede aralarında çoğu öğrenci olduğu 50'den fazla yolcunun bulduğunu ve Mevlit Kandili kutlamalarından döndüklerini söyledi.

Ülkede Mevlit Kandili şehirden şehre birkaç aya kadar kutlanıyor.

Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Kadir İnanır'dan ilk görüntü! Zorlu süreci atlattı, taburcu olacağı günü bekliyor

Kadir İnanır'dan ilk görüntü! Zorlu süreci atlattı, taburcu olacağı günü bekliyor

 Kayıp Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor

Kayıp Kübra için kurulan özel ekip iz sürüyor

 MSB'de bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

MSB'de bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title