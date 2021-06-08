Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 98'ye çıktı

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 98'e yükseldi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 26 Mayıs'ta yolcu teknesinin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 98'e yükseldi.

Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin cesedine daha ulaşıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e çıktığını belirtti.

Bagudu, kazanın ardından kurtarılan 26 kişinin tedavisi sürdüğünü kaydetti.

Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Eyalette 7 Mayıs'ta da, yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu