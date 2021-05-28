Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu kaybolanlardan 26'sının cesedine ulaşıldı
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Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu kaybolanlardan 26'sının cesedine ulaşıldı

Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu kaybolanlardan 26'sının cesedine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Niger eyaletinde önceki gün yolcu teknesinin alabora olması sonucu kaybolanlardan 26'sının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde önceki gün yolcu teknesinin alabora olması sonucu kaybolanlardan 26'sının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Niger Eyaleti Polis Komiseri Adamu Usman, yaptığı açıklamada, yolcu teknesinin dün Ngaski bölgesinde alabora olmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Arama kurtarma çalışmalarında kayıp 26 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Usman, 26 kişinin de kurtarıldığını ifade etti. Usman, 95'ten fazla kişinin halen kayıp olduğunu kaydetti.

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunduğu bildirilmişti.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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