Nijerya'da Tekne Faciası: 53 Ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Tekne Faciası: 53 Ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Dunya.com