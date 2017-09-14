Nijerya'da Tekne Alabora Oldu: En Az 53 Ölü!
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise kayıp.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da tekne alabora oldu. En az 53 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı adına açıklama yapan Süleyman Muhammed, "Nijer nehri üzerinde Bagudo köyü yakınlarında meydana gelen kazada en az 53 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyoruz." dedi.
47 KİŞİ KURTARILDI
Arama kurtarma ekiplerinin 47 kişiyi kurtardığını dile getiren Muhammed, diğer yolculardan ise haber alınamadığını kaydetti.
TEKNEDE 100-150 ARASI YOLCU OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Alabora olan teknede 100 ila 150 yolcu olduğu tahmin edilirken, teknenin alabora olma nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Yolcuların çoğunun, Nijer'den ülkeye gelen tüccarlar olduğu belirtiliyor.