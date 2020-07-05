Nijerya'da tekne alabora oldu: 6 ölü Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos'ta yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos'ta yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ikorodu Nehri'nde yolcu taşıyan tekne alabora oldu.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

Diğer yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Kaynak: AA