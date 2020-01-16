Nijerya'da tedbir amaçlı motosiklet yasağı

16.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:22

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı çete saldırılarına en fazla maruz kalan Katsina eyaletinde motosiklet kullanımı yasaklandı.

Eyalet Valisi Aminu Masari, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan ve son aylarda silahlı çetelerin sıklıkla saldırısına uğradığı eyalette, motosiklet ve üç tekerlekli araç kullanımının yasaklandığını bildirdi.

Yasağın, 19.00-06.00'da uygulandığını belirten Masari, fidye için kaçırma ve hırsızlık gibi olayların, bu saatlerde yaşandığına dikkat çekti.

Masari, söz konusu yasağın eyaletteki insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için atılmış bir adım olduğunu vurguladı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer sınırında bulunan Katsina eyaleti, suç olaylarının ve güvenlik sorununun yaşandığı eyaletlerin başında geliyor.

Kaynak: AA