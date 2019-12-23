Nijerya'da tanker ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 19 ölü
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Nijerya'da tanker ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 19 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da tanker ile iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

23.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:44
Nijerya'da tanker ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 19 ölü

Batı ülkesi 'da tanker ile iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Katsına eyaletindeki Funtua-Zaria kara yolunda kontrolden çıkan tanker, iki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada 19 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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