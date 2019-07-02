Nijerya'da tanker faciası: 50 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir tankerde meydana gelen patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde akaryakıt yüklü tanker kaza yaptı. Bölge halkının kaza yapan tankerin etrafında toplanarak tankerdeki benzini boşaltmaya çalıştığı esnada patlamanın meydana gelmesi 50 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, dün meydana gelen kazada çok sayıda kişinin kayıp olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. - ABUJA

Kaynak: İHA