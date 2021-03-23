Nijerya'da şubattan bu yana Boko Haram üyesi 500 terörist hapsedildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şubattan bu yana Boko Haram üyesi 500 teröristin hapsedildiği bildirildi.

Safe Corridor Operasyon (OPSC) Komutanı Tümgeneral Bamidele Ashafa, başkent Abuja'da katıldığı Milli Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde, Genelkurmay Başkanı Lucky Irabo'nun adına konuşma yaptı.

Ashafa, OPSC kapsamında şubattan bu yana 1000 terör örgütü üyesinin yargılandığını ve bunlardan 500'ünün hapsedildiğini belirtti.

Hapsedilen teröristlerin 5 ile 60 yıl arasında hapis cezasına çarpıtıldığını aktaran Ashafa, "Başka Boko Haram üyelerinin duruşmalarının başlatılması için de düzenlemeler yapıldı ve hazirana kadar başlatılacak." dedi.

5 bin terörist yargılanacak

Nijerya hükümeti, şubatta ülkenin Borno eyaletinde yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu