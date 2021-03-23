Nijerya'da şubattan bu yana Boko Haram üyesi 500 terörist hapsedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijerya'da şubattan bu yana Boko Haram üyesi 500 terörist hapsedildi

23.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:31
Nijerya'da şubattan bu yana Boko Haram üyesi 500 terörist hapsedildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şubattan bu yana Boko Haram üyesi 500 teröristin hapsedildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şubattan bu yana Boko Haram üyesi 500 teröristin hapsedildiği bildirildi.

Safe Corridor Operasyon (OPSC) Komutanı Tümgeneral Bamidele Ashafa, başkent Abuja'da katıldığı Milli Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde, Genelkurmay Başkanı Lucky Irabo'nun adına konuşma yaptı.

Ashafa, OPSC kapsamında şubattan bu yana 1000 terör örgütü üyesinin yargılandığını ve bunlardan 500'ünün hapsedildiğini belirtti.

Hapsedilen teröristlerin 5 ile 60 yıl arasında hapis cezasına çarpıtıldığını aktaran Ashafa, "Başka Boko Haram üyelerinin duruşmalarının başlatılması için de düzenlemeler yapıldı ve hazirana kadar başlatılacak." dedi.

5 bin terörist yargılanacak

Nijerya hükümeti, şubatta ülkenin Borno eyaletinde yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Rasim Öztekin Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da şubattan bu yana Boko Haram üyesi 500 terörist hapsedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 19:34:08. #1.14#
title