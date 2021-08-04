Nijerya'da son 24 saatte 505 Kovid-19 vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 24 saatte 505 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 24 saatte 505 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 263 test yapıldı, 505 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasıyla mücadele eden Nijerya'da, doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitti. Ülkede Delta varyantının tespit edilmesinin ardından günlük vaka sayısı giderek yükseliyor.

Uzmanlar, artan vaka sayılarının özellikle kolera gibi diğer salgın hastalıkların artmasıyla birlikte, halihazırda ülke genelinde yüksek doluluk oranına ulaşan sağlık tesislerini daha da zor durumda bırakmasından endişe ediyor.

Bu nedenle uzmanlar Nijerya hükümetine virüslerin daha fazla yayılmasını önlemeye yönelik eylemleri hızlandırması çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da şimdiye kadar 2,4 milyon Kovid-19 testi yapıldı.

Nijerya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 1 Ağustos'ta ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 4 milyon doz teslim almıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 175 bin 265 kişi virüse yakalandı, bunlardan 165 bin 122'si sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 163 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu