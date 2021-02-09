Nijerya'da son 24 saatte 20 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 206 artarak 139 bin 748 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 20 artışla 1667'ye ulaştı.

Bugüne kadar 1 milyon 398 bin 630 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalananlardan 113 bin 525'i iyileşti.

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Kogi bölgesinde gerçekleşti.

Nijerya hükümeti, bu yıl yaklaşık 80 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu