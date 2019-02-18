Nijerya'da Siyasi Partilerden Mitinglere Devam Kararı

Nijerya'da siyasi partiler, Nijerya Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) yasağına rağmen seçim mitinglerine devam etme kararı aldı.

Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) Sözcüsü Alhaji Buba Galadima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülke anayasasına göre mitingler oy verme işlemine 48 saat kala sona erer. Yasanın bize verdiği yetki çerçevesinde mitinglere devam edeceğiz." dedi.

İktidardaki Tüm İlericiler Kongresi (APC) Başkanı Adams Oshomole de mitinglere devam edeceklerini belirterek "Seçimler ertelendiğinde halkta bir tedirginlik oluştu. Eğer onlara oy kullanmaları gerektiğini anlatmazsak önümüzdeki hafta nasıl sandığa gidecekler." diye konuştu.

Devlet başkanlığı seçiminde, APC'den mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile PDP Genel Başkanı Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

INEC, 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimini, oy kullanma işlemine saatler kala güvenlik gerekçesiyle 23 Şubat'a ertelemişti.

Kaynak: AA