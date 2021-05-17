Nijerya'da silahlı saldırılarda geçen hafta 108 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da silahlı saldırılarda geçen hafta 108 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da silahlı saldırılarda geçen hafta 108 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki silahlı saldırılarda, geçen hafta 108 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki silahlı saldırılarda, geçen hafta 108 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyeleri, pazartesi gününden pazar gününe kadar ülkenin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlendi.

Nijerya'daki saldırılarda geçen hafta 108 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkeyi sarsan saldırıların ardından, Nijerya'nın güney eyaletlerindeki 17 vali, hükümete güvenlik sorununa ilişkin acil olarak ulusal diyalog başlatılması çağrısında bulundu.

Valiler, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkedeki güvenlik sorunları konusunda vatandaşlara hitap etmesi gerektiğini söyledi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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