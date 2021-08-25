Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pleateu eyaletinin 3 köyünde dün gece silahlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda en az 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, birçok ev de kundaklandı.

Plateau Eyaleti Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü Makut Macham, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Macham, Plateau Valisi Simon Lalong'un bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ve acil toplantı çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Silahlı kişiler, 14 Ağustos'ta Bauchi eyaletinden hicri takvime göre yeni yıl ibadetinden dönen kişilere, Plateau eyaletinin Jos-Zaria kara yolunda düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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