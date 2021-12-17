Nijerya'da silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Nijerya'da silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, silahlı kişilerin eyaletin Zango-Kataf ve Zaria bölgelerinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Aruwan, büyükbaş hayvanların telef edildiğini söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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