Nijerya'da silahlı saldırılarda 3 günde 54 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram ve silahlı grupların saldırılarında son 3 günde 54 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram ve silahlı grupların saldırılarında son 3 günde 54 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi kaçırıldı.

Terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyeleri son 3 günde ülkenin 8 eyaletinde saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda aralarında 4 polisin de bulunduğu 54 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Silahlı kişilerin hafta sonu başkent Abuja ile Kaduna eyaletinde düzenlediği saldırılarda 30 kişi kaçırıldı.

Son zamanlarda artan kaçırılma olaylarına karşı Abuja'nın Bwari bölgesinde protesto düzenlendi.

Bölgede bir araya gelen yüzlerce genç, "Hiç kimse güvende değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoya katılan bir genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin dün başkentte 16 kişiyi kaçırdığını belirterek hükümetten ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı acil harekete geçmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu