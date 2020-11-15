Nijerya'da silahlı saldırılarda 25 kişi kaçırıldı
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Nijerya'da silahlı saldırılarda 25 kişi kaçırıldı

15.11.2020 00:35 | Son Güncelleme: 15.11.2020 00:38
Nijerya'da silahlı saldırılarda 25 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, eyaletin Shiroro ve Rafi bölgelerinde silahla etrafa ateş açtı. Saldırı sonucu 25 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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