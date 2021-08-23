Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina ve Kaduna eyaletlerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 23 kişi yaşamı yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina ve Kaduna eyaletlerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 23 kişi yaşamı yitirdi.

Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Basari bölgesindeki Duba köyünde saldırı düzenlediğini belirtti.

İsa, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, eyaletin Zangon Kataf bölgesinde düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Aruwan, eyalette silahlı kişilerin rehin aldığı 12 kişinin de ordu tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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