Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 kişi öldü
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Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 kişi öldü

25.02.2021 00:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:42
Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin Igabi, Chikun ve Buruku bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ya da kaçırıldığını ifade etti.

Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını kaydeden Aruwan, 20 büyükbaş hayvanın telef olduğunu bilgisini paylaştı.

Aruwan, bölgelerde güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve silahlı kişilere karşı operasyon başlatıldığını ifade etti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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