Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi öldü

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Guma bölgesindeki 3 köye gelen kimliği belirsiz kişiler rastgele ateş açtı.

Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, saldırıyı doğrulayarak bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu