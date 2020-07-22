Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi kaçırıldı
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Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi kaçırıldı
22.07.2020 03:55 | Son Güncelleme: 22.07.2020 03:59

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, eyaletin Magani ve Tungan-Bako köylerinde silahla etrafa ateş açtı.

Saldırıda 16 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

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