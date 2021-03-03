Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

03.03.2021 02:41 | Son Güncelleme: 03.03.2021 02:44
Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Zangon Kataf ve Kurmin Gandu köylerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda 10 ev ve 2 motosikletin kül olduğunu aktaran Aruwan, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.

Aruwan, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Silahlı kişilerin, dün eyaletin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Hakan Akkaya Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 02:44:54. #1.14#
title