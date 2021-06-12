Nijerya'da silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı çete üyelerinin, eyaletin Zurmi bölgesine bağlı 6 köye saldırı düzenlediğini belirtti.

Shehu, saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini dile getiren Shehu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Öte yandan ulusal basında saldırılarda 53 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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