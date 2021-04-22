Nijerya'da silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Gobirawa, Gora, Rini ve Madoti Dankul köylerinde saldırılar düzenledi.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, bu köylerde silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda 30 çete üyesinin etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Shehu, eyalette silahlı çetelerle mücadelede halkın da itidalli olması çağrısında bulmuştu.

"Uçuşa yasak" bölge ilan edildi

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek, silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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