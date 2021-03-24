Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle kapatılan 5 yatılı okul yeniden açıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde son zamanlara öğrencileri hedef alınan silahlı saldırılar nedeniyle kapatılan 5 yatılı okul yeniden açıldı.

Eğitim Bakanlığının Eyalet Sözcüsü Sani Süleyman, yaptığı yazılı açıklamada, eyalet Valisi Aminu Bello Masari'nin talimatıyla daha önce kapatılan 5 yatılı okulun 24 Mart'tan itibaren yeniden açıldığını belirtti.

Süleyman, eyaletteki tüm okullarda güvenlik önlemleri alındığını, öğrencilerin güvende olacağını ifade etti.

Terör örgütü Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının ardından iki hafta sonra öğrencilerin bazıları kurtarılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 5 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle 6 eyalette 618 okulda eğitime ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu