Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle kaçan 27 bin kişi evlerine döndü

Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara yönelik operasyonlar sonucunda 27 bin köylü terk etmek zorunda kaldığı evlerine geri döndü.

Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara yönelik operasyonlar sonucunda 27 bin köylü terk etmek zorunda kaldığı evlerine geri döndü.

Katsina Eyaleti Gençler ve Sosyal Gelişme Komiseri Alhaji Sani Danlami, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde mayıstan bu yana silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Danlami, operasyonların sonlanmasıyla yerinden edilmiş 27 bin kişinin evlerine geri döndüğünü kaydetti.

Operasyon kapsamında çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Danlami, bölgede güvenliğin sağladığını söyledi.

Katsina eyaleti, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ocaktan bu yana eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu