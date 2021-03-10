Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle bir yılda çoğunluğu çocuk ve kadın 27 bin kişi yerinden edildi
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Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle bir yılda çoğunluğu çocuk ve kadın 27 bin kişi yerinden edildi

10.03.2021 02:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 02:20
Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle bir yılda çoğunluğu çocuk ve kadın 27 bin kişi yerinden edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle bir yılda, çoğunluğu çocuk ve kadın, 27 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle bir yılda, çoğunluğu çocuk ve kadın, 27 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya Mülteciler, Göçmenler ve Yerinden Edilmişler Komisyonu (NCFRMI) Başkanı Senatör Basheer Garba Muhammed, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle son bir yılda 27 bin kişinin korkudan evlerini terk ettiğini belirtti.

Yerinden edilen kişilerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu kaydeden Muhammed, hükümetin Yeniden Yerleşim Kentsel Gelişim Projesi kapsamında, bu kişilere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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