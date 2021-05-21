Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 30 bin kişi yerinden oldu
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Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 30 bin kişi yerinden oldu

Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 30 bin kişi yerinden oldu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle 30 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde silahlı saldırılar nedeniyle 30 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Nasarawa Sekreteri Zakari Allumaga, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin saldırıları nedeniyle 30 bin kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.

Yerinden edilenlerin bazılarının eyaletteki farklı kamplara sığındığını aktaran Allumaga, hükümetin yardımlarıyla bu kişilere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini kaydetti.

Ülkede son dönemde motosiklete binen silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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