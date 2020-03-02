Nijerya'da silahlı saldırılar: 51 ölü
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Nijerya'da silahlı saldırılar: 51 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında üç köye düzenlenen silahlı saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetti.

02.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:34
Nijerya'da silahlı saldırılar: 51 ölü

Batı ülkesi 'nın kuzeybatısında üç köye düzenlenen silahlı saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetti.

Daily Trust gazetesinin haberine göre, silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Kerawa, Zareyawa ve köylerinde sabah namazından dönenlere saldırdı.

Saldırılarda 51 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Çok sayıda evin kundakladığı saldırıda, yüzlerce köylü korkudan evlerini terk etti.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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