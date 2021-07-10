Nijerya'da silahlı saldırılar: 35 ölü
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Nijerya'da silahlı saldırılar: 35 ölü

Nijerya'da silahlı saldırılar: 35 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 35 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 35 kişi yaşamını yitirdi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin perşembe günü, eyaletin Maradun bölgesinde intikam saldırıları düzenlediğini belirtti.

Shehu, saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde saldırılarda 39 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Bölgedeki yerel güvenlik güçlerinin 7 Temmuz'da silahlı kişilere karşı düzenlediği operasyonda 2 çete üyesi etkisiz hale getirilmişti.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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