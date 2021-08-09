Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü
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Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü

Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Sokoto eyaletine bağlı köylere saldırı düzenledi.

Saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırılarda, yüzlerce kişi evlerini terk ederek komşu ülke Nijer'e sığındı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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