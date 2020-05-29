Nijerya'da silahlı saldırılar: 13 ölü Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerce eyaletin Unguwar Gizo, Maigora, Sabon Layi ve Mai Ruwa köylerinde saldırılar düzenlendiğini belirtti.

İsa, saldırılarda 13 kişinin yaşamın yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran İsa, saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'nın kuzeybatısı, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Son olarak Katsina eyaletinde geçen ay silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 47 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA