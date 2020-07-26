Nijerya'da silahlı saldırılar: 10 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nijerya'da silahlı saldırılar: 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırılar: 10 ölü
26.07.2020 02:35 | Son Güncelleme: 26.07.2020 02:50

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Jema'a ve Kaura bölgelerine gelen silahlı kişiler etrafa rastgele ateş etti.

Saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve yüzlerce kişi de korku nedeniyle evlerini terk etti.

Öte yandan Kaduna Valisi Nasir El-Rufai, eyalette devam eden saldırılar nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti.

El-Rufai, eyaletin her yerinde güvenlik güçlerinin sevk edildiğini duyurdu.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak 6 gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Dünya
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Politika
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy...
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Dünya
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Politika
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Spor
24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı
Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Anne Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Nijerya'da silahlı saldırılar: 10 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 03:11:30. #1.14#
title