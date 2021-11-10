Nijerya'da silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da silahlı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 polis yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 polis yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, görevden dönen polis Gusau-Magami-Dansadau, kara yolundaki Zonai köyünde silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda 7 polis hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Bölge, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, burayı güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
ECE, TABANCAYLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

ECE, TABANCAYLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

 Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu

Öğretmen, okulun malzeme odasında ölü bulundu

 Yol kenarında çalışır halde duran aracın içerisinde ölü bulundu

Yol kenarında çalışır halde duran aracın içerisinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title