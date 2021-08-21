Nijerya'da silahlı saldırıda 60 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, 60 köylü silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, 60 köylü silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, TVC televizyonuna yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Rini bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Dosara, saldırının ardından bölge sakini 60 kişiden haber alamadıklarını kaydetti.

Nijerya'da silahlı kişilerin en çok saldırıları düzenlediği Zamfara eyaletinde, 16 Ağustos'ta eyaletin Bakura bölgesindeki Ziraat Koleji'nde düzenlenen saldırıda 1 polis ve 3 bekçi hayatını kaybetmiş, en az 15 öğrenci ile 4 öğretmen kaçırılmıştı.

Otlak kavgası

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu