Nijerya'da silahlı saldırıda 5 asker öldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin beş askeri öldürdüğü, üç askeri kaçırdığı bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin beş askeri öldürdüğü, üç askeri kaçırdığı bildirildi.
Adını vermek istemeyen bölge yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, Niger eyaletine bağlı Sarkin Munda bölgesindeki askeri kontrol noktasına kimliği bilinmeyen kişilerce rastgele ateş açıldığını belirtti.
Yetkili, saldırıda beş askerin yaşamını yitirdiğini, üç askerin yaralandığını kaydetti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.