Nijerya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı - Haberler
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Nijerya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, sabah erken saatlerde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kaduna eyaletine bağlı Sabon Gari köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi kaçırıldı.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi kaçırılmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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