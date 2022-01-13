Nijerya'da silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Irigwe Topluluğu Başkanı Davidson Malison, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı saldırganların, Plateau eyaletinin Irigwe bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.
Malison, saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Malison, saldırganların bölge sakinlerinin gıdalarını gasp ettiğini belirtti.
Malison, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydederek, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri