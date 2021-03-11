Nijerya'da silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'da silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

11.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:38
Nijerya'da silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motosikletli silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Damaga bölgesinde etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sırasında bölgedeki yüzlerce lise öğrencisi okuldan kaçtı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

"Uçuşa yasak" bölge ilan edildi

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek, silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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