Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Jos Senatörü Nora Dadu'ut, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı saldırganların Plateau eyaletinin Pinau bölgesinde etrafa ateş açtığını belirtti.
Dadu'ut, saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Dadu'ut, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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